立委蔡易餘今12日召集故宮南院、台糖公司、嘉義縣政府綜合規畫處等單位，針對嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠五分車延駛計畫進行討論。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委蔡易餘今12日召集故宮南院、台糖公司、嘉義縣政府綜合規畫處等單位，針對嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠五分車延駛計畫進行討論。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委蔡易餘今12日召集故宮南院、台糖公司、嘉義縣政府綜合規畫處等單位，針對嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠五分車延駛計畫進行討論，面對台糖期盼五分車1.5期計畫能納入前瞻基礎建設，蔡易餘認為五分車延駛1期跟1.5期應一起辦理，也說會爭取2期計畫納入前瞻。

蔡易餘、故宮院長吳密察、台糖副總經理陳立人、縣府綜合規畫處長郭凱迪等人一同討論五分車延駛，包括預算投資、規畫設計施工及營運管理等工作協調，會中陳立人表示，台糖五分車延駛計畫第1期由嘉義高鐵站─樂活農園站─蒜頭糖廠站，總長約1.36公里，行政院已在3月27日核准8000萬經費，現由鐵道局辦理中，規畫2021年7月開工，2023年正式營運。

陳立人提及，至於五分車第1.5期費用，含車廂優化1.3億共約2.1億元，希望蔡易餘幫忙爭取納入前瞻。吳密察則說，故宮南院會積極配合縣政府與台糖，只要延駛計畫順利，未來可以搭配推出半日遊南院、半日遊蒜頭糖廠的小遊行，加上國寶館預計投入38億元經費，打造文物保存、修復產業等，屆時會把周邊區域開發一併納入考量，吸引更多民眾前來嘉義玩。

蔡易餘總結時指出，蒜頭糖廠五分車延駛第1期跟1.5期應該一起辦理，會持續與台糖、鐵道局討論併行方案，另五分車營運管理，初期先由台糖負責，後續應由縣府執行東倉庫招商時，一併列入五分車營運可行性評估。

(中時 )