隨著美國總統大選倒數不到1個月，美國民主黨總統候選人拜登與現任美國總統、共和黨總統候選人川普之間的交鋒都成為全球關注焦點，近期多家外資開始分析若拜登勝選，對於美國經濟、乃至美元走勢的影響。有研究報告指出，美股可能在拜登勝選後走跌，但在之後反彈。

據《華爾街日報》日前報導，美銀銀行全球研究部(BofA Global Research)統計歷史數據顯示，若民主黨今年11月大選獲得全面勝利，美國大型科技公司股價受到衝擊。從拜登所提出的把公司稅稅率從21%提高到28%、對美國公司加徵新稅率，以及許多把公司總部設在美國的海外企業增稅等計畫，標普500指數成分股公司的利潤將被拖累9.2%。

FactSet調查分析，標普500指數成分股企業利潤明年將大漲26%，但隨著疫苗研發腳步加快，投資人也把目光擺回價值股，因為拜登所推動的經濟政策，價值股受惠居多。

據《商業內幕》報導，摩根士丹利策略師所提出的研究報告指稱，美國總統大選結果，會讓美股處在激烈震盪的狀態，若拜登勝選，投資市場依然會受到拜登的加稅計畫衝擊，包括美國公債以及石油資產走勢將穩定下跌。

不過報告也提到，等到市場消化完情緒後，投資人將更深入拜登的財經政策，加上經濟刺激方案出爐後，對於整體市場都是好事，美股有機會重新振作。

高盛近期也發布研究報告指出，若川普勝選、疫苗出爐延後等有利於美元走勢的消息出現機率變低，美元指數將回落到2018年低點。2018年美元指數曾一度跌破89，美國洲際交易所（ICE）今年美元指數已經走跌逾3%，意味美元指數還有超過4%的跌幅空間。

(中時新聞網)