西班牙的一項民意調查顯示，由於前國王胡安·卡洛斯（Juan Carlos）因貪腐問題自行出國，以及各種王室醜聞籠罩下，超過40％的西班牙人，支持結束君主制，改建立成共和國。

路透社報導，現年82歲的老國王自8月份就離開西班牙，一直旅居在阿拉伯聯合大公國，此舉顯然是避免給兒子菲利浦6世國王(Felipe VI )添麻煩。

胡安·卡洛斯在2014年6月19日自主退位，但退位之後，也就失去了司法豁免權，於是多項司法調查接踵而來，主要是過往的工程回扣、傭金等事件，這位老國王決定在今年8月出國旅行，其實就是逃避調查。

左翼媒體組成的獨立媒體平台進行民意調查，抽樣3000人當中，約有40.9％的受訪者表示他們傾向西班牙成為共和國，而34.9％的受訪者表示他們仍然支持王室，而24.2％的受訪者表示沒意見，包括不知道與都可以。

進一步調查發現，48％的人希望就君主制的存廢進行全民公投，而25％的人反對，16.1％沒有意見。根據西班牙憲法，公投是否決王室存在的唯一方法。

不過，民調都會有機構效應，因此不能武斷的認為西班牙人就一定想廢除君主制。在8月份，支持君主制的ABC報紙也有相似議題的民調，其中33.5％的人讚成共和制，而有56％的人支持繼續君主制，而6％的人不知道，而4.1％的人則不表意見。

最大的爭議是王室的金錢遊戲問題，老國王胡安卡洛斯涉嫌在西班牙鐵路公司贏得沙烏地阿拉伯高鐵建設合約後，抽拿1億歐元的傭金。那筆合約是67億歐元。

西班牙國防部長瑪格麗塔·羅伯斯（Margarita Robles）接受美國廣播公司（ABC）採訪時說，「君主制是西班牙憲法的重要組成部分」，意思是她支持繼續君主制。

曾拿過諾貝爾文學獎的西班牙作家盧薩（Maria Vargas Llosa），也表態支持君主制，西班牙文學界有183位作家在星期日在You Tube上發布了一段影片，表示支持現任的菲利浦國王。

(中時新聞網)