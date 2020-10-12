美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普。前駐美副代表鄧申生分析，不論在民調或是選舉人票估算上，都是拜登贏面較大，川普想要連任有難度。

《中評社》報導，針對這次美國總統大選，鄧申生分析，川普在辯論中的表現、防疫不力，以及確診後的表現等，都讓美國民眾感到不滿甚至厭惡，相較之下，拜登不僅在民調上領先，而且在辯論中的表現也超出大家預期，這都讓川普的連任之路走得愈發艱難。

鄧申生還表示，川普在他4年任期中，砸掉了美國民主的典範的招牌，降低了各國對美個的信任度，且川普許多單邊主義的行為，也讓美國的盟邦們十分不滿，並指出，連民主黨副總統候選人也在辯論中質疑副總統彭斯。

不過，雖然目前外界都看好拜登勝出，CNN在11日時的分析卻指出，多民主黨人卻似乎還是很焦慮，因為4年前希拉蕊成為川普手下敗將的創傷，至今仍令他們記憶猶新。

此外，最新民調顯示，受疫情議題影響，川普在年長選民的優勢逐漸流失，讓他的連任路不妙。在全國民調上，川普和拜登在65歲以上選民支持度已不分上下，但是4年前，川普在這年齡層的支持度較對手希拉蕊足足多了9％。

(中時新聞網)