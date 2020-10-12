交通大學代理校長陳信宏（左起）、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科和宣捷幹細胞生技公司董事長宣明智12日齊宣傳，歡迎全國高國中小學的師生踴躍投件。（蔡依珍攝）

今在壽山高中也展演學生學習成果。（蔡依珍攝）

桃園市、新竹縣和交通大學攜手主辦「Win Win盃」，以交大研發的感測元件讓學生學習科技語言進而動手做，市長鄭文燦直言，未來雙語一定是英語加程式語言，透過競賽讓孩子快速上手，縣長楊文科感謝交大贈2100組感測元件，有助學生將想像力實踐成為創意，2人歡迎全國高國中小的師生踴躍投件。

鄭文燦說，物聯網導入人工智慧成為人工智慧物聯網（AIoT）已成趨勢，「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽（Win Win盃）」，以交大研發出來的內建六軸重力感測器「rabboni」為元件，鼓勵師生善用工具跨域學習，發揮團隊精神，以想像力創作出嶄新的應用，他提到，近年力推科技教育向下扎根，讓國小到高中學生可學習程式語言及運算思維，透過競賽更能讓學生掌握感測器及程式語言，笑讚Win Win盃是桃竹合作、公司部門合作、教與學的雙贏。

楊文科特別率團隊北上桃園，他感謝交大贈送2100組感測器送給竹縣國中小學生，也提到「與智者同行必登上顛峰」，盼Win Win盃能啟發師生的想像力及創意，讓智能發展更往前一步。

交通大學代理校長陳信宏提到，過去聯考制度讓創意都被抹煞，新課綱讓科技教育變得重要，交大致力於將學習簡化，激發學生學習動力，感謝「校友」宣捷幹細胞生技公司董事長宣明智等人出錢出力。宣明智強調，電腦應該是利用的工具、而不是學習的內容，希望透過競賽讓學生掌握科技知識，洞察日常生活所需，再運用科技元件，發揮創意動手實作。

今在壽山高中也展演學生學習成果，像是仁和國小學生搭上防疫熱潮設計「防疫大作戰」遊戲，在遊戲中建立正確的防疫觀念，光明國中則設計跑步、射擊及踢足球等對戰遊戲，活動收件至11月15日止。

(中時 )