一種疫苗、兩種功效，可同時預防新冠肺炎和流感，而且是用噴的！香港最新研發的雙效疫苗在動物身上實驗功效良好，11月開始將進行人體試驗。而被川普讚為神奇解藥的抗體藥物，年底就可望上市。

香港大學是在9月宣布研發出這款雙效型鼻噴式疫苗，可同時預防新冠肺炎（Covid-19）和季節性流感。港大微生物學系講座教授、也是疫苗團隊研究成員之一的袁國勇表示，目前這支疫苗已先後在老鼠、天竺鼠和雪貂等動物進行實驗，目前結果良好，並未產生副作用。

由於新冠病患和流感病毒都是經由呼吸道侵入人體，這支雙效疫苗採取鼻腔噴入接種，是希望疫苗直接進入上呼吸道，讓黏膜產生最佳的免疫反應。而英國倫敦皇家學院（Imperial College London）一項新研究結果也顯示：呼吸道黏膜的免疫反應愈強，表示人體愈能阻擋病毒侵入呼吸道。

※一噴雙效防新冠、流感病毒

袁國勇指出，這支雙效合一的疫苗能預防新冠肺炎，也可預防H1、H3和B型流感等，並能依照每年流行不同的病毒株預測而加以更換。這款疫苗最少需接種兩次，中間相隔1個月，以提供完整的保護；而頻率也比照流感疫苗，每年都得重新接種。預計施打對象可涵蓋成人、兒童和老年人，而免疫系統疾病患者、氣喘和慢性肺病患者則不宜使用。

這支雙效疫苗預計在下個月就進入第一期人體試驗，將募集100名健康狀況良好的成年志願者參與，預計1個月可完成。在順利完成三期試驗之後，預計最快一年之內就能上市。袁國勇表示，由於香港疫苗的生產量能不足，未來包括試驗階段、以及試驗完成量產後的疫苗，可能都交由中國長春百克生產。

川普加持 2家抗體藥物已申請緊急使用授權

比起新冠肺炎疫苗的研發與試驗較耗時費力，抗體藥物被視為是另一個希望。抗體藥物能較快啟動體內的免疫反應，減少病程惡化，也能提供短期免疫力，避免高風險群染疫。

川普確診之後曾用抗體雞尾酒療法，在他的加持下, 新冠肺炎抗體藥物成了市場新寵兒。（康健雜誌提供）

在研發抗體藥的藥廠中，禮來（Eli Lilly）和再生元（Regeneron）的進度顯著，後者還因為美國總統川普住院期間使用過而聲名大噪。川普盛讚抗體療法「馬上讓他感覺舒服多了，」直接為抗體藥物療法背書。

禮來的單株抗體雞尾酒療法進行第二期人體試驗，目前知道接受藥物的112名輕症和中度病患，體內病毒量分別於3天和7天明顯減少，在住院率和發生急症的機率上，藥物組只有0.9％，對照組則高達5.8％。

再生元研究的雙抗體藥物已於7月進入第三期人體試驗，9月公布的結果初步顯示，藥物能改善非住院患者的症狀，並減少就診次數。

「這個結果令人振奮，但只是起步，」英國藥物流行病學教授伊凡斯（Stephen Evans）說，對抗體雞尾酒療法保持樂觀之餘，仍需要更多試驗證明其效用。

兩家藥廠已向美國食品藥物管理局FDA提出緊急使用授權，一旦通過，禮來可在年底前提供1百萬劑抗體藥，並希望透過政府補助，做為新冠病患的免費用藥。

資料來源：CNN、Bloomberg、Reuters

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(中時新聞網)