俄羅斯慶祝國防部查卡洛夫國家飛行試驗中心成立100周年

俄羅斯國防部近日發布了一段5代戰機Su-57的新影片，當中出現一些極不尋常的飛行畫面。其中一段畫面是一名飛行員駕駛Su-57戰機時竟然沒有座艙蓋，可能是用來測試座艙蓋意外脫落時，是否仍能確保飛行員持續駕駛並安全降落。

據美國《大眾機械》報導，這段視頻是為慶祝俄羅斯國防部查卡洛夫(Chkalov)國家飛行試驗中心成立100周年，該中心總部設於阿斯特拉罕市(Astrakhan)的阿赫圖賓斯克(Akhtubinsk)機場，在俄羅斯各地共有5個試飛專門場地，用於測試新研發飛機與武器系統。從已發布的視頻中出現該中心進行測試的多款戰機以及新型武器系統，其中出現Su-57戰鬥機無座艙蓋飛行的畫面大約只有3秒。

報導說，座艙蓋用於保護飛行員在飛行中不受強風、酷寒等天氣因素影響，這次飛行中Su-57戰鬥機卻未安裝座艙蓋，很可能是為了測試Su-57戰鬥機在無座艙蓋的情況下也能正常駕駛，畫面中飛行員似乎還穿著一件很厚的飛行服作為防護。

報導指出，其他國家戰鬥機在飛行過程中時有遭遇座艙蓋脫落情況。2019年1月，有2名以色列飛行員駕駛F-15I戰機飛行時就遇上座艙蓋脫落的意外，當時戰機高度約9000米，飛行員被暴露在攝氏零下45度、超強風和震耳欲聾的發動機噪音中。

2019年法國也另有一起事故，一名乘坐法國空軍飆風戰鬥機的平民不小心拉動了彈射拉環，導致他被彈射出戰機以降落傘著陸。而飛行員在座艙蓋被炸飛的情況下，仍成功地駕駛戰機安全降落。

報導表示，俄羅斯最新式的Su-57戰機最近進行了無人駕駛測試，它是俄製唯一的一型5代戰機。Su-57戰機的研發遭遇不少挫折，俄羅斯原打算在2012年裝備144架該型戰機，迄今未能完全實現。到目前為止，蘇霍伊公司已交付的13架Su-57全部都是原型機和預量產型號，直到最近，俄羅斯總統普丁才又宣佈購入67架Su-57。相較之下，美國近日宣佈在最近一年內已完成第6代戰機的設計，並完成原型機，正在進行測試中。

(中時新聞網)