狗是人類最好的朋友；軍犬更肩負各種類型的任務，舉凡巡邏、搜捕、救援、偵查爆裂物等任務，都可看到毛小孩身影。「Defense One」10日報導，美軍正為工作犬研發一款擴增實境(AR)的護目鏡，協助訓犬員從狗的視角看事物，還能在視距外下達指令，最快數年內便能撥交給前線士兵使用。

報導中指出，當狗狗戴上AR目鏡後，人類能在工作犬進行危險救援作戰或爆裂物偵查時，從遠處下達指令，進而確保部隊的安全，甚至改變美軍軍犬的部署模式。

在「陸軍研究處」(Army Research Office, ARO)的「小型商業創新研究計劃」贊助下，「Command Sight」承包此一研究。「Command Sight」為位於西雅圖的ㄧ間小企業，乃陸軍戰鬥能力發展指揮部(Combat Capabilities Development Command, CCDC)底下的陸軍研究實驗室(Army Research Laboratory, ARL)分支機構。

通常，工作犬是透過人類手勢、雷射指標、對講機或綁在身上的鏡頭接受指令，但容易造成軍犬的疑惑，甚至暴露士兵的位置。

如今，透過安裝在每隻狗狗的視覺指示器，毛小孩可依據鏡片所提供的視覺提示前往至特定地點。訓犬員是從狗狗的角度看世界，大幅降低人犬溝通的困難；加上可從視距外下達指令，降低人類暴露位置引發的風險。

ARO研究員李博士表示，學界對於狗的視覺與認知的研究，促成新設備與技術的問世。藉由AR護目鏡，人類得以掌握狗的感受與行為。

這項技術發想於縮小人類與動物溝通的鴻溝。發明者派柏（A.J. Peper）博士因此在2017年創立「Command Sight」，現在更將其用於軍事用途，並為狗研發初代AR目鏡。

派柏指出，這項產品最初的實驗對象，就是他養的羅威納麥特。麥特對AR護目鏡的適應力，以及配戴後展現的工作能力，都相當地驚人。

目前該計畫已完成初階段的原型設計，正進行第2階段的產品完善。親自體驗第1階段的研究成果後，軍方看中其商業潛力，要求「Command Sight」展開第2階段的研究。初階段的研究成品為有線操控，意味著仍須牽繩，未來研究人員將努力改良成為無線產品。

此外，國防部的「快速反應科技辦公室」(Rapid Reaction Technology Office)也投入資金協助第2階段的開發。「Command Sight」更與海軍特種部隊合作，針對該單位現有工作犬與任務性質量身打造適合的AR護目鏡。

(中時新聞網)