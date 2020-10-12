經發局斥資3.9億元在小檜溪重劃區興建「永和中繼市場」，但使用年限僅8至10年，讓綠營議員蔡永芳也「挺」不下去，斥每坪要價12萬可以蓋豪宅，時間到卻要拆，怒罵短視近利、浪費公帑，施政完全不見前瞻性，經發局坦言因又要快、又要大才會追加預算，會盡力釋疑。

蔡永芳說，永和市場位處捷運綠線G08站用地，配合捷運共構拆遷，經多次協調擇定小檜溪重劃區內的文中用地興建中繼市場，但去年編列2.5億元已經為人詬病，今年又追加1.4億元，3300多坪竟要斥資3.9億元，平均下來每坪要價12萬元，斥一般房子每坪3、4萬就能蓋好，市場不用衛浴磁磚，根本豪宅等級。

「更痛心的是只能用8至10年！」蔡永芳斥市府未有長遠規畫，既然是文中用地，應該諮詢教育局，興建可永續使用的建築，將來移轉後還能繼續使用，或是讓其他局處進駐，而非斥資上億只有曇花一現，10年後就要砍掉重練，怒斥經發局花錢太隨興，動議擱置追加墊付的1.4億元預算。

在地議員黃婉如和李光達則緩頰，強調是經過多次會議才和攤商達成的共識，力保預算。

經發局長郭裕信解釋，因教育局無設校需求無法先徵詢意見，當初是參照同為中繼性質的台北南門市場規畫，但有意願繼續營運的306攤各有各的想法，花了逾3個月協調，「每攤都比原規畫地大」，強調只要任何一攤拒搬、計畫就破功，加上捷運施工在即、原物料上漲等，2度無人投標流標，最後增加趕工獎金才終於塵埃落定，工程預算因此暴增。

郭裕信直言7月動工、明年2月就要完工真的很拚，以鋼構建築來看單價並不貴，興建快、拆後仍能販售，有信心未來一定是示範型市場，主打環保、還能用數位支付，顛覆過去對傳統市場印象，力拼明年4、5月間重新開幕。

(中時 )