日前北市大同區一名婦人，發現一名疑似街友的男子，在她住家1樓坐了一上午，覺得對方形跡詭異而報警。轄區員警到場後，婦人仔細端詳該名男子，赫然發現他是兒子大學時期最好的朋友，失聯10多年，當年的陽光男孩如今卻邋遢如街友，趕緊聯絡兒子返家，時隔多年再相見，兩男抱頭痛哭。

台北市政府警察局大同分局延平派出所警員馬美莊，日前接獲民眾報案，指稱有可疑人士已在住家樓下蹲坐一個早上，立即前往查看。馬員發現該名男子疑似精神障礙，無法正常言語，只是發出「啊啊」的聲音，但卻一直情緒激動地用手指指向報案婦人住處。

報案婦人起初堅稱不認識該名男子，過了一會兒，突然激動大喊「黃00」，並對該名男子說：「你不是我兒子大學的最好朋友，你這麼變這樣，你認不認識蔡媽媽，你是來找我兒子的嗎？」。

黃男聽到後突然放聲大哭，婦人也立刻聯絡兒子返家。蔡男返回家中看到老同學黃男，兩人不發一語抱頭痛哭。警方詢問了解，黃男大學時期家中發生變故搬到高雄、精神因此遭受打擊，蔡男多次聯繫甚至南下高雄找人，但黃男均避不見面。

沒想到時隔10多年，黃男自己找來，但蔡男向警方表示，當年好友陽光帥氣、女人緣相當好，如今卻人事全非，令人感傷。

(中時新聞網)