由優思資文創設計公司與台中老字號餐廳「元園廖媽媽的店」客家菜聯合推出「老茶滴雞精健康養顏精華飲」萃取粉，12日舉行新品發表記者會；元園廖媽媽的店長廖國智主廚，現場示範老茶滴雞精萃取粉如何沖泡，與現場與會者分享，並製作老茶滴雞精融合台灣經典東方美人茶的果凍來共享。

任職弘光科大餐旅管理系助理教授的廖國智主廚，深感現代人對台灣茶的既定印象只有熱飲，對年輕人來說，覺得茶只有老人家才會喝，大多市面上手搖飲的茶葉又來路不明，添加許多糖分，對身體來說實在是身體的負擔。

廖國智說，台灣烏龍茶不但有豐富的兒茶素，又俱有抗氧化、抗老化等多重功效，陳年的老茶甚至還有對身體有益的沒食子酸，一般人鮮少知道很可惜。因本身對茶的熱愛與對料理的熱忱，廖國智於一年前便開始與台灣精品茶「Kies thee」合作，經營有機無毒的梨山高山茶園，清楚的掌控茶葉來源、保存與製程。

廖國智表示，這次共同研發的老茶滴雞精，其全部的原料來源均是採用自然陳放二十年以上之台灣無毒老茶，經一系列的凍乾萃取技術加工製作而成，以傳統滴雞精為基底結合台灣傳統陳年烏龍老茶的歲月茶韻，揉淬到滴雞精風味上，再加上漢方中藥材的調和。

優思資文創總經理陳袽琪說，當初與廖國智主廚合作開發的起源，是看到台灣無毒的商品是全世界的趨勢；近幾年來許多優質的茶農辛苦栽種的茶葉，但面對出口檢驗各國家有層層的費用，一般農民實在無力負擔，台灣人口老化，許多農民的二代更是不願意回鄉接手；再加上全球新冠肺炎今年的衝擊，疫情未遏下，許多業者在經營上更是辛苦。

陳袽琪強調，彰化溪洲聖智啟智中心目前正擴建校地照顧更多的慢飛天使，急需至少超過3千萬元以上的建設基金，本次活動將老茶滴雞精前100組禮盒的收入全數捐給該中心；希望拋磚引玉率先響應此活動，大眾能夠一起支持。

(中時 )