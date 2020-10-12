民眾只要直接捐款給共好計畫中的任何社福團體，就有機會獲「公益共好包」。(味全龍提供)

本月初剛拿下中職二軍總冠軍的味全龍隊，今天正式啟動秋訓，為明年的一軍賽事做準備。為實踐大家長魏應充的公益理念，球隊今天集體簽名響應「疫情相挺」公益共好計畫，邀球迷為社福團體的募款寒冬送暖。明起球迷完成味全龍粉絲團公布的公益行動任務，也將有機會抽到王維中簽名球。

味全龍去年復出後，歷經年輕球員體能及經驗不足、官辦熱身賽一勝難求等不同階段困境，仍一步一腳印前進，在本月初拿到復出後二軍首冠，振奮不少球迷，創辦人魏應充個人臉書連日來也湧入球迷感謝與打氣留言，資深龍迷龍伯說：「奪冠霎那，搖著手中自製的味全龍三角大旗，眼淚瞬間奪眶而出！要感恩魏董，更期待司法能早日還給魏董清白！」

為實踐創辦人魏應充的台灣共好公益理念，味全龍隊球員今天也在開訓前集體簽名，響應頂新和德文教基金會的「疫情相挺」公益共好計畫，為募款陷入寒冬的社福團體送暖。民眾只要直接捐款給共好計畫中的任何社福團體，就有機會獲「公益共好包」。

明天(13日)起，味全龍隊粉絲團也將發起訊息轉發公益行動，球迷在期限內完成粉絲團貼文指定行動，將有機會抽到王維中簽名球，詳細活動辦法明日將於粉絲團公布。

(中時新聞網)