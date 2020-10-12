縣長室祕書柯登雅在該臉書社團回覆網友，表示縣府持續追蹤廠商後續處理進度。（柯登雅提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉東崙村中洲社區，近日有光電業者在該處興建增壓站，本月7日因工程施工不慎，附近魚塭突然發生跳電，造成魚蝦死亡慘重；隔了3天，則因施工單位警示措施不足，導致有2起用路人摔車的車禍，使連日民怨不斷。光電業者12日表示，目前正進行補償作業，後續也已做好補強工作。

光電業者表示，此工程是為響應政府綠能政策所施作的，目的是就近與台電公司對接，讓電力升壓進入輸電系統，工期從今年9月開始，預計到今年底完工，申請作業一切照法規；另針對近期所發生的意外，相關賠償事宜正積極處理中，且不平整的路面，也迅速刨除重鋪。

這項工程7日上午發生1名工人操作吊車時遭到電擊，雙腿必須截肢，目前傷者還在加護病房治療，無獨有偶，當天還發生無預警跳電，造成養殖漁民唐顯榮等人，所飼養的魚蝦暴斃；8日業者和漁民、地方民代開協調會，商討補償措施等。

由於工程還須在鄰近的嘉157縣道下埋設管路，某一段的埋設工程10日因路基未完全乾固就被重車壓過，加上附近警告標示不足，2台機車晚間行經時不慎摔車，總計4人受傷，即使事後業者派員慰問傷者，並提出相關補償措施，但難以撫平居民怒氣。

居民向立委蔡易餘服務處、縣議員姜梅紅服務處等民代陳情，12日中洲社區發展協會理事長王仁賢邀集蔡易餘服務處助理蔡鴻賓、西崙村長唐啓泰、塭仔村長鄭叁泰及鄉名代表柯淑勤、陳建聰等人整合居民訴求。

蔡鴻賓說，業者施工前未通知地方民代及居民，這幾天又意外頻傳，居民也擔心未來這項工程是否影響居民生活，居民要求業者3日內向他們說明清楚，否則不排除發動民眾至現場抗議。

東石增壓站建置工程惹民怨

(中時 )