桃園汙水下水道和雨水下水道接管率都敬陪末座，平鎮又有新建案住戶入住後才發現地下室逢雨必淹，請來水電工都查不到原因，後來才發現是建商便宜行事把水利溝封住，藍營議員斥水務局尸位素餐，一口氣將14.4億的雨水和汙水下水道建置費全擱置。

水務局長劉振宇表示，今年雨水下水道已完成5.7公里，且開發雲端管理系統巡檢清淤一把抓，汙水下水道9月底止以每戶4人計算已提高到24％，成長率則是全國冠軍，計畫、工程、營運三面向都優等，坦言升格最慢要全力追。至於新建案都會進行圖審，若建商截斷或毀損導致水路受阻，將會同建管處、公所跟水利會一起會勘要求恢復，釐清排除問題，若真的破壞水路最高可開罰60萬元。

議員黃敬平表示，桃園雨水下水道六都排第五、進度75.39％，只比敬陪末座的高雄75.17％好幾個小數點，相較台北96.7％、新北91.1％，還有一大段距離，連年被審計處糾正巡檢清淤資料登載不完整，要求加強辦理縱走調查。汙水下水道普及率僅15.5％則連年墊底，施工進度緩慢，像是八德要接管，竟還要4年以後，諷刺：「我審不到4年後的預算了！」一口氣動議擱置10頁共8.2億雨水下水道和5頁共6.2億汙水下水道建置費。

議員舒翠玲也聲援，指平鎮平興國小旁有一建案，疑建商便宜行事或將原有水路埋掉，一下雨旁邊的農地就變小池塘，積水灌進社區，導致社區地下室逢雨必淹、居民苦不堪言，直言核發建照前就該綜合審理，質疑水務局功能何在？要求將雨水、汙水下水道和水利溝的圖資詳實電腦化，避免遭建商蒙騙，否則政府永遠有擦不完的屁股。

綠營議員林俐玲和蔡永芳一度護航，點名楊梅的涂權吉、龜山的牛煦庭應該要為自己地方爭預算，卻遭舒駁斥認為在「亂扣帽子」，和議員葉明月都認為擱置不是刪除，不該藉此「綁架」各區議員，數度上演藍綠對決表決，但綠營人數不敵，最終通過全遭擱置。

(中時 )