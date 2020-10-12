銓敘部長、公務人員退撫基金管理委員會主委周志宏今（12）日指出，退撫基金今年截至8月整體投資運用的收益數為147億8,200萬元，期間收益率為2.53％，基金運用明年度收益目標為4.05％。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等列席報告業務，並備質詢。

周志宏指出，公務員退撫基金至今年8月，參加人數66萬6,930人。累計繳費數達1兆2,471億3,600萬元，累計給付數為9,220億1,400萬元，給付數占收繳數比率已達73.93％。

若加計基金的運用收益2,944億7,300萬元，則基金總收入為1兆5,416億900萬元，給付數占總收入比率為59.81％。截至8月的累計運用收益數為2,944億7,300萬元，整體投資運用的收益數為147億8,200萬元，期間收益率為2.53％。

周志宏認為，由於新冠肺炎疫情反覆，當前全球經濟能見度偏低，雖然各國政府持續透過財政及貨幣政策維繫經濟動能，但經濟要恢復至疫前水準，仍將視疫情發展及各國防護措施與政策效益而定。

周志宏說，面對後疫情時代的諸多不確定因素，基金管理會將持續關注國際經濟金融情勢變化，在可承受風險範圍內，選擇具投資價值的標的及相對有利時點，適時調整資產組合，增進基金運用效益。

至於明年的基金運用組合與收益目標，周志宏說，會審慎評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後擬訂，並將各運用項目的預定收益率，依各運用項目的中心配置比例加權平均後，核算出4.05％為年度基金運用收益目標。

(工商 )