台灣毒品處遇政策研究學會、衛福部、法務部今舉辦「緩起訴附命戒癮治療實務研討與網絡共識」研討會，邀集全國200多名醫師、檢察官、個案管理師及社工師等實務界人士。協會強調，緩起訴戒癮治療是反毒工作重點，希望藉由研討會將緩起訴的轉介標準、治療模式及撤銷情況，讓各方對話，促進網絡合作。

衛福部次長李麗芬次長強調，毒品防制是社會安全網相當重要的一環，未來除了繼續強化醫療專業評估以及與地檢署的行政聯繫外，也將擴大毒防中心與地檢署的合作，透過三方更緊密的合作，建立更完善的藥癮處遇網絡。

法務部次長張斗輝表示，多元化的處遇政策有助於減少毒品需求，重點在如何於實務中實踐。這次的研討會有助於檢察官在繁重案件中有效率的轉介處遇，使醫療資源投入在有需要的個案上，讓施用毒品者都能獲得最完善的協助。

毒品政策學會理事長楊雲驊表示，感謝衛福部促成和贊助這場研討會，醫療機構、毒防中心與地檢署間的網絡合作必須越來越緊密，尤其未來緩起訴的多元化，將有更多處遇機構與社福單位參與。希望透過專業之間、縣市之間、官民之間的交流溝通，提升緩起訴的效能以及藥癮者復歸社會的目的。

研討會共分三場次，分別由北檢檢察官林達、台灣成癮學會理事長黃三原高雄市毒防局局長林瑩蓉報告及引言，與會的實務界人士發言踴躍，交換意見。

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(中時 )