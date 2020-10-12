巴哈的小提琴獨奏曲與協奏曲，可說是小提琴的聖母峰，是名家必經之路，柴可夫斯基大賽得主曾宇謙，將一口氣挑戰演奏4首，他表示，「在全球都需面對疫情的嚴峻時刻，巴哈的音樂，能夠療癒人心。」

曾宇謙自從在2015年拿下柴賽銀獎之後，5年來，有許多演奏協奏曲的機會，今年就接連演奏了貝多芬小提琴協奏曲、布拉姆斯小提琴協奏曲，這回轉而挑戰巴哈，他表示，現在演奏巴哈的曲子，能讓心情變得平靜，「尤其是他的夏康舞曲，演完感覺好像經歷了一段長長的人生，這當中有各種起伏，得用自己會的各種小提琴技巧帶出來，我覺得很有意思。」

此外，曾宇謙認為，巴哈的音樂，讓人可發揮個人特色，「在我學過、聽過的曲目越來越多，更能回頭發現，在巴哈的和弦裡，有很多小細節可做出個人風格。」

從大賽得主、獨奏家，今年曾宇謙也剛獲得十大傑出青年，他表示，從比賽階段到現在，他的演奏能做到表現自己的想法和詮釋，「這是一個蠻大的轉變，現在的我，除了考慮怎麼演奏，也想多挑戰自己的極限。」

演奏曲目包括選自巴哈《六首小提琴奏鳴曲與組曲》裡的〈g小調第一號小提琴獨奏奏鳴曲〉與〈d小調第二號小提琴獨奏組曲〉，巴哈《a小調小提琴協奏曲》與《E大調小提琴協奏曲》，同場台灣絃樂團也將演奏巴哈的《G大調第三號布蘭登堡協奏曲》。

演出將於11月27日在高雄衛武營音樂廳、11月29日在台北國家音樂廳、12月4日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )