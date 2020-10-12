通姦除罪化鬧得沸沸揚揚，但是在18世紀，卻有人為了捍衛未婚妻的貞操，想盡辦法，阻擋老闆染指愛妻，最後總算有情人終成眷屬。這是莫札特經典歌劇《費加洛的婚禮》的劇情，今年台北愛樂歌劇坊除了演出全本版本，也特別在台北中山堂錄製電視版本，之後團隊也將把影片上傳到網路，供觀眾欣賞。

音樂總監邱君強表示，《費加洛的婚禮》十分有趣、具開創性，對後代作曲家影響很深，「全劇錯綜複雜的愛情劇情、女扮男裝演出的手法，還有眾人一起對抗好色之徒的劇情走向，豐富了歌劇演出的內涵，影響後來的歌劇寫作。」

邱君強舉例，像是理查．史特勞斯寫《玫瑰騎士》，以及威爾第《法斯塔夫》，「這兩部作品分別出現女扮男裝、眾人聯手反將好色之人一軍，都可看見費加洛的影子。」

這場演出原定在4月舉行，因疫情取消，如今疫情漸緩，團隊在6月將原本近3小時的歌劇，先錄製成約1小時的電視播放版本，同時也再另外安排現場全本演出。

邱君強表示，這大半年來，遇上疫情，排練仍不間斷，為求安全，演員們戴上口罩練唱，「這讓排練的難度變高了，還有電視錄影和以往的舞台表演很不一樣，有很多近距離鏡頭的拍攝，有時一個鏡頭需要一再重來，這對我們而言都是新嘗試。」

藝術總監杜黑表示，台北愛樂歌劇坊從2012年開始，春、秋兩季各演一場，是以職業演出為目標，「這是學生從學校畢業，接軌職業演出的重要橋梁，今年一度停掉演出，對演員影響很大，期望影片版是一個新嘗試，可讓排練已久成果，和更多觀眾分享。」

(中時 )