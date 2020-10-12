《無聲》首映會，演員劉冠廷、楊貴媚、張本渝、劉子銓、陳姸霏等人出席。（粘耿豪攝）

入圍金馬8項提名電影《無聲》，改編台灣真實校園性侵事件，被封為台版《熔爐》，主演楊貴媚、劉冠廷、劉子銓、陳姸霏與張本渝，及導演柯貞年、監製瞿友寧、於蓓華於12日出席電影首映會。劉冠廷在片中飾演聽人老師，現實生活中曾擔任過體育老師的他，坦言任教時看過學生欺負人，「學生間難免開無聊的玩笑，這種幽默感是最低級的，我跟他說沒有值得驕傲的，你可以想一些高級一點的（玩笑）」。

今年在影壇大放異彩的劉冠廷，敬業程度被隨片手語老師認證是所有演員中的「手語王」，只有3個月的時間來學習手語，成果卻像專業等級，演技更被金馬影后楊貴媚大讚不已，「不僅僅是表情而已，他連調氣、呼吸都會演，有調整急促緩慢」。

陳姸霏、劉子銓在片中默契十足。（粘耿豪攝）

張本渝、劉冠廷、楊貴媚出席首映會。（粘耿豪攝）

楊貴媚在片中飾演掩蓋校園性侵事件的校長，她坦言當初不認同角色，所以和導演討論很久，她透露：「我一個晚上把劇本看完，邊看邊哭，發現哭了半包衛生紙，結果我準備好100個理由，想說隔天要來把結尾改了，結果最後還是被導演說服，因為她做過很多田調和功課」，楊貴媚正義感十足，講到自己演的角色作為，情緒仍相當激動。

此外，陳姸霏以該片入圍本屆金馬新演員，日前身體不適取消工作，她坦言自己主演的兩部片《無聲》、《孤味》要上映，心情比較緊張，不過首映當天狀態恢復許多，她說：「前陣子去了3趟急診吊點滴，媽媽還特地從鶯歌趕過來陪我，人生第一次那麼嚴重！不過現在飲食清淡後，腸胃就舒緩很多。」《無聲》15日全台上映。

(中時 )