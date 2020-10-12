人行發行2021中國辛丑（牛）年金銀紀念幣 20:262020/10/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人行發行的10公斤圓形精製金值紀念幣正面圖案。(取自人行官微) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國人民銀行官微12日消息，該行定於10月15日發行2021中國辛丑（牛）年金銀紀念幣一套。 該套紀念幣共15枚，其中金質紀念幣9枚，銀質紀念幣6枚，均為中華人民共和國法定貨幣。 其中，10公斤圓形金質紀念幣為精製幣，含純金10公斤，直徑180毫米，面額100000元(人民幣，下圖)，成色99.9％，最大發行量18枚。據了解，該套金銀紀念幣分別由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣總公司總經銷。 (旺報 ) #紀念幣 #中國 #辛丑 #金銀 #金幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》瑞銀續讚人民幣 編織貨幣籃子時機浮現 15:392020/10/12 財經 高階電視2021趨勢大翻轉 04:102020/10/12 產業．科技 人行12日起下調外匯風險準備金率 人民幣離岸價一度跌逾500點 11:442020/10/12 財經 人行副行長：中美關係嚴峻 資訊技術供應鏈存風險 11:312020/10/12 財經 頭份市公所致贈人瑞重陽節禮物 14:162020/10/12 寶島 momo富邦媒9月營收49.6億元 年增22.3％ 營運續攀歷史同期高峰 16:332020/10/12 財經 資深媒體人：江靜玲》台灣是拜登勝選威脅？ 20:572020/10/12 名家 新聞早班車》幾經更名 國民黨曾經沒有中國 07:082020/10/12 政治 新航推A380餐廳 不出國也能享飛機餐 30分鐘完售 21:572020/10/12 國際 中時專欄：施威全》乾淨5G是美國謊言 21:532020/10/12 名家 兩岸熱門新聞 陸再公布一起台諜案 前卓榮泰助理鄭宇欽遭陸國安機關逮捕 - 政經 綠帽夫尋嗜賭嬌妻 破門驚見3男走她後門爽享受 - 兩岸 蔣介石吃雞不見雞──從餐桌看政治（二） - 兩岸史話 - 言論 網傳陸媒將連續播出涉台重要專題 紐約時報：不祥之兆 - 兩岸 準新娘爽走紅地毯 伴娘神來強吻新郎 來賓：不單純 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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