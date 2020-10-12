據中國人民銀行官微12日消息，該行定於10月15日發行2021中國辛丑（牛）年金銀紀念幣一套。

該套紀念幣共15枚，其中金質紀念幣9枚，銀質紀念幣6枚，均為中華人民共和國法定貨幣。

其中，10公斤圓形金質紀念幣為精製幣，含純金10公斤，直徑180毫米，面額100000元(人民幣，下圖)，成色99.9％，最大發行量18枚。據了解，該套金銀紀念幣分別由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣總公司總經銷。

(旺報 )