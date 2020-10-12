名嘴鄭佩芬去年因在韓國瑜獲國民黨提名參選總統期間，多次在政論節目批評國民黨被開除黨籍外，她還說韓妻李佳芬「愛錢又愛權」，遭李佳芬控告涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為，鄭女是依據媒體報導，表達個人意見，並無誹謗主觀犯意，將鄭不起訴。

李佳芬控稱，鄭在國民黨提名韓國瑜為總統候選人期間，未經查證，在政論節目上評論農舍事件時，提到有金主金援韓國瑜；另在夫人干政議題時，說李「愛錢又愛權」，涉嫌誹謗她及丈夫韓國瑜。

鄭辯稱，媒體報導李佳芬把有爭議的農舍賣掉了，她覺得是有金主以買農舍的方式贊助韓選總統，說李「愛錢」，是因為有人要韓國瑜拿500萬元繳參選保證金，但李不肯，至於「愛權」則是因李女閨蜜高美蘭和兒子都在韓市府任職。

檢方認為，韓、李當時具有總統候選人、候選人配偶身分，其品格問題會受選民關注，鄭言論內容屬可受公評之事，且這些議題均經媒體報導，鄭只是發表個人看法，沒有誹謗犯意，將鄭不起訴。

(中時 )