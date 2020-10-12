主廚林明健。（ LONGTAIL 提供）

米其林1星餐廳 LONGTAIL 即日起推出秋季菜單，選用紅甘、軟殼蟹、馬祖淡菜、石斑魚、胭脂蝦等秋旬鮮味，搭配台東釋迦、舞菇、堅果等秋日當季食材，佐以各式香草、香料，秋季的豐饒惹味。以法式料理為本，主廚林明健擅於融合自身香港背景與多國料理特色，將主菜鴨肝、小牛胸腺、鴨胸等經典法餐，多元料理手法，以台式涼麵、南洋沙嗲、港式烤鴨呈現。

秋季紅甘魚鮮肥，「紅甘生魚片、青木瓜、釋迦、萊姆、芥末葉」以酸爽青木瓜泡菜、甜美大目釋迦、酸香萊姆、辛香芥末葉提升紅甘肉鮮與油脂甘香；秋蟹肥美，「香脆軟殼蟹、酸奶、舞菇、咖哩葉」賦予酥香甘鮮軟殼蟹避風塘風味，與微嗆細葉碎米薺、咖哩葉、炙烤舞菇交織出濃郁惹味。

馬祖淡菜肥碩飽滿，「淡菜、辣味青醬、大根、毛豆」，甘鮮海味融合各式香草及綠辣椒辛香；「石斑魚、韓式辣醬、馬鈴薯麵疙瘩、茴香」甜辣韓式辣醬包覆軟嫩厚實龍虎斑，佐清新茴香茶與香氣淡雅的青銅茴香，舌尖在濃淡之間達到完美平衡；「胭脂蝦麵、海膽番茄醬、海藻、九層塔」炙煎胭脂蝦的鮮甜與濃郁海膽蕃茄醬、滑嫩海帶芽共譜不同層次的海潮鮮味。

(中時 )