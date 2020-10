View this post on Instagram

여러분, 즐거운 추석 연휴 보내고 있나요?!! 모두 건강하고 풍성한 한가위가 되셨으면 좋겠어요♥ 그리고! 역시 추석이라, 다들 정말 기대 중이신 것 같은데요🥰 밀크터치 브랜드 세일을 준비하고 있으니, 혹시 지금 뭔가 구매하시려는 분들은, 딱 5일만 기다렸다가 전품목 브랜드 세일 때 구매해주세요! 우리 영심이분들이 훨씬 좋게 구매하셨으면 좋겠어요ㅠㅠ✨ 조금만 기다려주세요 ..😉💫 추석처럼 풍성한 할인과 사은품으로 찾아올게요!:)💕