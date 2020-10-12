韓國網紅洪瑛琦長相童顏、148公分的她身形嬌小，28歲的洪瑛琦看起來就像高中生，不過洪瑛琦其實已是一對孩子的媽，而時常在網上分享家庭生活的洪瑛琦，日前曬出與兒子合照，只見她單穿白色長版襯衫，辣玩下衣失蹤，而躺在泳圈上的洪瑛琦還挺出傲人上圍，畫面超不科學。

模特兒出身的洪瑛琦是韓國知名的網路紅人，28歲的洪瑛琦與小她3歲的模特兒李世龍在2014年結婚生子，夫妻育有2個兒子，而樂於在網上分享生活日常的洪瑛琦，日前則在IG分享和兒子的泳池戲水照，母子倆都躺在泳圈上，單穿白色長版襯衫的洪瑛琦辣玩下衣失蹤，而她小腹微微凸起，讓照片顯得溫馨。

更吸睛的是，洪瑛琦對鏡頭比出YA的同時，她還挺出傲人上圍，搭配洪瑛琦一張童顏的顏值，怎麼看都讓人不敢置信洪瑛琦已升格當媽咪，網友看了紛紛驚呼：「妳真漂亮」、「好可愛」、「好漂亮的媽媽」。

其實不只洪瑛琦外形和身材都超少女，她的25歲丈夫李世龍也是童顏代表，小倆口都曾登上韓國綜藝節目《臉讚時代》成為固定班底，夫妻都以不科學的高顏值驚呆各界。

(中時新聞網)