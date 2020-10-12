「南卡」颱風於今（12）下午生成，據預測路線指出，南卡將一路西行，直撲海南島。而近期菲律賓海域有多個熱帶擾動相當活躍，吳聖宇表示，低壓「94W」未來有機會發展成南海第3颱，成為第17號颱風「沙德爾」。雖然颱風對台灣不會造成威脅，但受外圍環流帶來水氣影響，北北基宜花東將會持續降雨。另外，北海岸、宜蘭、花蓮3地的雨勢有轉大可能。

今年第16號颱風南卡在今（12）下午生成，是既昨（11）蓮花颱風生成後，48小時內在南海連續形成的第2個颱風。不過「天氣職人」吳聖宇表示，後方還有一個熱低壓94W，在未來進入南海後，有機會接續形成第3個颱風，也就是今年第17號颱風「沙德爾」。

吳聖宇表示，南海可能連續生成3個颱風，主要是因為目前有一個大的季風低壓環流在南海，整體環境上有利於擾動發展。所以只要有熱帶擾動進入此區域，容易很快就發展起來，造成颱風接二連三出現。

吳聖宇指出，雖然蓮花、南卡這些颱風對台灣都沒有直接影響，但是外圍的東南風水氣配合北邊高壓帶來的東北風，有機會讓北部、東北部、東部持續降雨。今晚到明天（13）基隆北海岸、宜蘭、花蓮3地要注意雨勢有再度轉大的可能；大台北地區甚至到桃園一帶，以及台東、恆春半島也會有短暫陣雨出現。不過新竹以南就比較不受影響，仍是多雲晴朗、相對穩定的天氣型態。

(中時新聞網)