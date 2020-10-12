鍾欣凌飾演的彩香終於發現一哥生病的秘密。（公視提供）

許傑輝飾演的一哥臥病在床流下一滴淚。（公視提供）

張書偉與黃姵嘉的戀情發展受觀眾期待。（公視提供）

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》突破連假魔咒，收視再次創下新高 4.34，最高收視更高達 4.70，電視收視人口多達 154.48 萬人。本週最受熱議的內容，便是楊銘威飾演的蘇秉仁意外中風，不少網友驚嚇直呼「超展開」、「真的是想不到的發展」、「是縱慾過度嗎？」楊銘威笑說：「網友的反應很激烈，沒猜到秉仁居然中風了，我沒想到的是反而很多人很同情秉仁讓我滿意外。秉仁中風是有跡可尋的，他日夜顛倒、私生活、飲食不正常，所以我詮釋的時候有特別注重他無時無刻都在『很累』的狀態。」

《我的婆婆》收視與口碑俱佳，相當受觀眾喜愛的角色大美（林筳諭 飾）發現秉仁（楊銘威 飾）中風，不但沒有逃離或譏笑，反而不離不棄地照顧他，此舉感動不少觀眾，讚她「大美是真愛吧」、「母性大爆發」，楊銘威笑稱：「編劇讓這兩個玩世不恭的人碰在一起真的很有趣，沒想到最後會願意照顧自己、最有情有義的不是自己的家人，反而是這個多夜情的對象，也證明秉仁的表現應該是讓大美很滿意的吧！」對於劇情將進入完結階段，楊銘威說：「很幸運能夠參與這部戲，遇到這麼多又『ㄎㄧㄤ』又專業又溫暖的大家，還好有第二季，不然真的很捨不得。」

劇中廣受矚目的三對CP：小鷗（黃姵嘉 飾）和發貴（張書偉 飾）的「鷗貴CP」、彩香（鍾欣凌 飾）和一哥（許傑輝 飾）的「一香CP」、大美和秉仁的「仁美CP」，分別代表了三種不同世代、不同價值觀的愛情，雖然還未有明確的發展，但已在觀眾心中種下了多元發展的種子。在第37集預告中，一哥臥病在床流下一滴男兒淚，讓不少粉絲心碎心疼，擔心一哥是否將一病不起，彩香與一哥的戀情是否會因此告終？對此許傑輝表示：「永遠不知道是明天還是無常先來，無論一哥是生是死，我們都要學習一切並非理所當然，珍惜現在、滿足所有，也許遺憾可以少一點。剩下四集就要完結很捨不得，身為演員，很感謝一哥角色帶給我跟觀眾正面樂觀的時光。」

(中時 )