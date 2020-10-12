前英超曼城隊巴西籍好手羅比紐（Robinho）與前東家、巴西球隊桑托斯（Santos）重新合作，簽下為期5個月的合約，不過已經36歲的他身價不如以往，這紙合約每個月只能為他進帳271美元（約7900台幣），勉強超過巴西國內最低薪資。

羅比紐上季幫土耳其伊斯坦堡隊贏得隊史第一座聯賽冠軍後就離隊，之後以自由球員尋覓新東家，最終回到他生涯第一支職業隊桑托斯的懷抱，羅比紐透過桑托斯球隊官網表示：「我願意以最低薪資比賽，最重要的是能回到這裡。目前我的生理和心理狀態都不錯，雖然還有些比賽節奏要找回來，但我相信隨著時間過去會解決這問題的。」

羅比紐從2002年開職業生涯，待過西甲皇家馬德里、義甲AC米蘭等勁旅，他自己在桑托斯擁有許多回憶，球迷可以信任他場上、場下都會為了桑托斯這支隊伍鞠躬盡瘁，「桑托斯隊正經歷財務困難，是時候有人要為球隊做點事情，我想幫助這支給予過我所有的俱樂部，桑托斯足球隊為我做了很多，低薪回歸只是我能做的小小回饋。」

美國ESPN指出，桑托斯隊很快就會面臨國際足總（FIFA）的未償債務轉讓禁令，智利球隊瓦奇巴托（Huachipato）也要求桑托斯完成簽下委內瑞拉球員索泰爾多（Jefferson Soteldo）340萬美元合約，哥倫比亞球隊國民競技（Atletico Nacional）也聲稱桑托斯欠他們買下後衛阿基拉（Felipe Aguilar）的77萬4千美元費用。

(中時 )