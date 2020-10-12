中國大陸今日再公布一起台灣間諜案，指控曾任民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽，在任捷克查理大學教授期間，被台灣國安局人員吸收從事情報收集工作。鄭宇欽並在捷克建立情報據點，接觸陸駐捷克使館人員及大陸僑領，並藉以物色可提供情報的大陸專家學者。鄭宇欽於2019年4月進入大陸時遭大陸國安機關逮捕，以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院起訴。

據陸媒《環球時報》報導，2019年4月，國家安全機關破獲一起台灣間諜案，指鄭宇欽先後被台灣國安局、軍情局等情治單位發展針對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係。1977年出生的高雄人鄭宇欽，曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授。他在台灣就讀研究所期間，曾專門撰寫了研究大陸國家安全機關組織和架構的論文，也因此引起台灣情治機關的關注。

鄭宇欽主要從事公開情報研究，長期在捷克工作，被捕前為捷克查理大學教授。(圖/中評網)

報導說，鄭宇欽2004年在台北駐捷克經濟文化代表處的迎新活動上結識代表處代表、具備國安局成員身份的李雲鵬，希望鄭宇欽為台灣情報部門服務。鄭宇欽因此在李雲鵬指揮下，開始搜集大陸相關情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。

報導說，美國、捷克等國政客先後到訪台灣，國外反華政客與台獨勢力合流的案例漸漸增多，意味著近年來台灣情報機關的染指範圍已並不再局限於兩岸。大陸國家安全機關還指出，鄭宇欽還以大陸駐捷克大使館人員、華僑僑領、公務團組等為目標開展滲透，先後向台情治人員介紹了多名大陸人員。

報導指出，2008年鄭宇欽回台灣時還在電台節目上認識軍情局人員呂家嘉及陶致蓁，他們鼓勵鄭宇欽多去大陸接觸學者專家，並藉此發展情報網絡，同時也加強從歐美關係獲得大陸情報。為此，2015年鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並任所長，以該所名義藉參加會議、接待參訪團等機會搜集敏感情報，並策反重點人員。

福建漳州市國家安全局幹警介紹，民進黨黨員鄭宇欽台獨意識根深蒂固，他認為自己是個「吃著台灣米，喝著台灣水，土生土長的台灣人」。同時，他的仕途野心也非常大，被台灣情報部門發展後，鄭在海外開展情報搜集，藉此證明個人能力，在台灣情治領域佔據一席之地，實現個人「在國家安全會議坐前三排位置」的政治抱負。

《環球時報》說，2019年4月鄭宇欽在進入大陸時被大陸國安機關逮捕，他在電視上表示：「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的。」鑒於鄭宇欽從事間諜情報活動的事實清楚、性質明確，大陸國家安全機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，目前該案已經進入法院審理程式。

(中時新聞網)