全球關注的美國總統大選，剩下不到一個月的時間就要登場了，民主黨總統候選人拜登在全美，甚至搖擺州的民調中領先現任總統川普，川普到底能不能夠順利連任，更是成為外界關注焦點。前綠委沈富雄則是在臉書預言，如果今天投票，結果恐是拜登得到348票，川普得到190票，選舉人票差距在150票以上。對此，律師葉慶元也做出預測「我覺得川普勝選的機會不高」。
川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，也為大選投下變數。根據最新民調顯示，川普因為疫情，在年長選民的優勢逐漸流失，讓他的連任路不妙。在佛州，老人選票仍由拜登取得領先。全國民調上，川普和拜登在65歲以上選民支持度已不分上下。
沈富雄則是在臉書寫下，「川普難挽頽勢，預言即將成真；如果今天投票，結果恐接近如圖片所示，也就是選舉人票差距在150票以上(拜登348票、川普190票)，狂人末路，不管他使出任何賤招均難挽頹勢。」對此，葉慶元在臉書轉發沈富雄貼文，並寫下「我覺得川普勝選的機會不高，但是得票數不會只有190票。」
而針對此票數，也掀起網友熱議，有人認為「完全不覺得川普弱勢。從上次大選開始，民主國家的民調就已經失真」、「你484太一針見血惹」，也有另一派網友認為「川普不可能輸」、「川普穩贏的」、「可是我以為川普會勝ㄟ，因為...賤招太多！！以上為不負責任之想法」。
文章來源：葉慶元臉書
(中時新聞網)
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