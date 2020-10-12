由衛生福利部指導、外貿協會12日主辦臺灣特色醫療說明會，邀請臺大、新光、臺北醫學大學醫療體系、彰化基督教醫院、成功大學附設醫院、大林慈濟醫院、承業生醫及翱騰科技等10家臺灣醫療業者，分享臺灣醫療最新技術及成功案例，吸引印尼醫療院所、癌症治療中心、印尼醫院協會會員、轉介平台等逾120人上線參與。

貿協指出，臺灣擁有良好的醫療照護制度，2020年有13家醫療機構通過全球醫界公認可信度最高的JCI （Joint Commission International） 醫療評鑑。2019年超過38萬名外國患者到臺灣接受醫療服務，其中有三分之一來自東南亞國家，印尼的病患約10％，此次透過說明會推廣，更有助於促進台、印尼雙方醫療服務合作的機會。

印尼醫院協會秘書長Dr. Lia Partakusuma表示，該協會擁有2,900家會員醫院，負責幅員廣大的印尼民眾健康照護及轉診等醫療服務。透過貿協辦理的印尼臺灣形象展、參與國際醫院會議等，進一步了解台灣創新的醫療技術，對於提升彼此醫療水準及促進民眾健康有實質的效益。

臺大醫院首先介紹該院與雲象科技共同研發的全球最新「人工智慧輔助骨髓細胞自動分類判讀系統」，透過 AI 完成自動計數及分類骨髓血液細胞，可大幅縮短醫師分析骨髓檢體工作流程並提高判讀一致性，目前研究結果顯示平均準確度為94％。

大林慈濟醫院則分享白斑症病患運用低劑量免疫療法，彰化基督教醫院則提供人工受孕成果，活產率高達45.1％，可與NYU Hospital媲美，每年有1,200至1,500對不孕夫妻前來諮詢。新光醫院則展現完善的健檢設備及諮詢服務，吸引東南亞國家民眾前來臺灣觀光健檢。

北醫附醫顱顏中心主任陳國鼎表示，近3年該院治療204位來自印尼，菲律賓、馬來西亞、美加等患有唇顎裂及顱顏疾病病患，並培訓32位實習醫生。雙和醫院則展現神經外科AI機器人手術，引進ROSA-Spine機器人手臂治療腰椎退化嚴重或有脊椎側彎的病患，成功率達100％。

成大醫院則積極參與國際醫療衛生活動，執行包括肯亞、緬甸、印度、尼泊爾、印尼等國際合作案，並致力於研究精準醫療及AI人工智慧技術，運用於新冠病毒肺炎期間檢疫及防疫。承業生醫集團更於雅加達提供一站式全方位醫療管理服務，翱騰科技提供遠距醫療解決方案（StarMed），實現無邊界醫療諮詢服務及居家照護等。貿協將於14至16日線上印尼臺灣形象展安排一對一洽談會，提高臺灣與印尼醫療業者合作機會。

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