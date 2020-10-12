雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告9月合併營收1.5億元、年減11.43％，第三季合併營收為4.6億元、季增90％，累計今年前9月營收12.02億元、年減29.74％。

展望第四季，雲品持續深化集團資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」差異化業務模式，有望帶動住房、館外餐飲兩大業務於傳統旺季期間展現更為強勁動能，包括旗下宴會平台「君品Collection」，更有多數宴會訂單集中於第四季及明年第一季，加上委託經營管理的「皇家薇庭」目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，亦積極增加平日宴會接單需求，隨著住房與宴會訂單逐步認列，未來營運成長可期。

9月逢傳統民俗月為婚宴淡季，以及君品酒店住房表現仍受外國旅客減少影響，使雲品整體營收較8月減少6％，惟受惠國旅需求暢旺，以及政府積極推動振興三倍券、安心旅遊補助刺激消費動能，雲品亦針對住房、餐飲業務加大力道推出多項優惠專案，使雲品第三季營收達4.6億元，較第二季成長90％。

受惠國內疫情控制得宜，政府為提振觀光消費的政策效果亦推升國內報復性的旅遊人潮，雲品旗下日月潭雲品溫泉酒店近三個月的平均住房率達90％的水準，雖然9月是傳統上的淡季，但受惠於公司持續強化網路訂房，以及CLR聯合通用券、雲朗振興券與峰騎雲遊二天一夜等專案優惠方案之效益，9月住房率更達95％表現，創歷年單月歷史新高。由於10月有中秋節、雙十國慶連假，雲品整體住房表現有望保持高檔，此外，觀察至年底前日月潭雲品溫泉酒店假日訂房需求暢旺，公司亦積極衝刺平日住房接單力道，並持續於飯店內規範防疫措施，有助於雲品整體穩定營運。

因外國來台旅客驟減，台北君品酒店住房生意大受衝擊，為此君品酒店挾既有度品牌知名度，以及頤宮中餐廳受米其林三星肯定，積極強化餐飲業務拓展，以創造良好營運現金流並保持健全財務營運體質，不僅透過同業、異業結盟合作，加大推出多種方案以搶佔國旅消費商機，亦成功取得良好訂單迴響，包括於10月1日中秋節推出一泊二食「君臨嘉廬中秋烤肉趣住房專案」成功熱銷超過100間客房，以及「皇后號頂級遊輪饗宴住房專案」持續熱賣，目前接單數已達75％，更有機會於10月24日啟航前全數售罄。

君品酒店除擁有米其林三星頤宮中餐廳外，更於10月5日起於六樓新設立餐廳「雅意」（Artborsia），以星級水準打造高檔義式料理、頂級餐飲服務，為台灣首家內外場團隊擁有最多外籍服務人員的義式餐廳，平均客單價將自3,000元起跳，以中義兩間高檔餐廳強化餐飲業績，有助於提升來客消費平均單價空間，展現君品酒店高度市場競爭利基，擴張餐飲事業版圖。

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