香港中通社12日引據美媒報導說，美國參謀長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）堅稱，美國軍方不會在美國大選中扮演任何角色。參謀長聯席會議主席是美國法定最高級別的軍職，為美國總統和國防部長的首席軍事顧問，相當於各國的三軍參謀長。

馬克．米利在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示：「我們已經建立了一個長達240年的傳統，即軍隊不參與國內政治。如果存在一場有爭議的選舉，它將由法院和美國國會妥善處理，美國軍方在決定美國選舉結果方面沒有任何作用。」

米利對NPR表示，他對美國機構和美國政府的韌性，以及美國人民對法律規則原則的堅守非常有信心。

據有線電視新聞網（CNN）9月25日報導，美軍參謀長聯席會議主席馬克．米利致信國會時，明確闡述了五角大廈的立場。米利表示，美國的憲法和法律以及各州制定了舉行總統選舉和解決選舉結果爭議的程序，美國軍方不參與這一過程。

米利表示，根據法律，如果在大選的某些方面出現爭議，應由美國法院和國會解決爭議，而非軍方。米利強調，美國軍隊在大選過程中不會扮演任何角色。美國國防部發言人布魯克．德沃爾特9月24日也對CNN表示：「國防部不在總統選舉後的權力交接過程中發揮作用」。

儘管美國軍方公開表態不會插手大選，但一些評論人士質疑，在選舉結果出現爭議時，川普是否會試圖指揮軍方代表他採取行動，即援引《反叛亂法》部署現役軍人。對此，多名國防部官員對CNN表示，任何援引該法案的舉動都會遭到五角大廈領導層的堅決反對。

(中時 )