蔡英文總統今晚8時受邀於捷克第24屆公元兩千論壇發表錄影演說指控有些政權趁全球抗疫之際，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由。最令人扼腕的例子就是香港情勢，台灣正站上捍衛民主的前線，亟需全球民主國家的支持及合作，只有互助合作，才能達成維護並促進民主自由的目標。

蔡英文總統應「公元兩千論壇基金會」邀請，於視訊會議開幕式中發表錄影演說，蔡英文表示，這是她第一次以臺灣總統的身分與會，2020是風雨飄搖的一年，人類面臨史上最嚴峻的新冠肺炎疫情挑戰，面對疫情，我們必須處理的根本關鍵，就是如何捍衛我們的民主制度和生活方式。

蔡英文指出，今年全球各國都投入龐大的資源和能量以對抗疫情，並力阻經濟衰退。然而，有些政權卻趁我們全力抗疫，操縱科技監控人民行動，把持防疫物資，限制資訊及言論自由。我們看到了擴張主義如何侵蝕以規範為基礎的國際秩序，引發邊界衝突，並罔顧自由人權。

她舉例，最令人扼腕的例子就是香港情勢，這也代表臺灣此刻正站上捍衛民主的前線。為此，臺灣亟需捷克等全球民主國家的支持及合作。臺灣和捷克是共享價值的合作夥伴。我們篤信自由、平等、透明、人權及善治，而且政治發展軌跡相似，人民都勇敢堅韌，力抗集權暴行，先人們也都勇於渴慕追求民主正義，對後代深具啟發。

1996年，捷克前總統哈維爾創辦「公元兩千論壇」，協助公民社會發展，鼓勵宗教、文化和種族的包容，並為全球領導人、思想家和勇者，提供一個公開討論、辯論重大民主相關議題的平台。蔡英文表示，過去幾年來，臺灣皆派遣代表率團出席論壇活動，象徵臺捷夥伴關係的重要性。

今年，捷克參議院韋德齊議長率89人訪團來臺，成為首位在臺灣立法院發表演說的國會議長。她說，韋德齊用中文宣告「他是臺灣人」，不僅感動了臺灣人民，也激勵我們無畏對岸中共政權的恫嚇和挑戰。

她要藉這個機會再度向捷克訪團表達謝意，「他們的來訪，讓我們知道臺灣並不孤單」。她強調，臺捷合作，在海外市場也屢見不鮮，臺捷夥伴關係是全球供應鏈重組不可或缺的一環。韋德齊訪臺期間，臺灣和捷克簽署了3項備忘錄。雙方也尋求在人工智慧、通訊、電信和醫療服務方面的進一步合作。相信臺捷合作，雙方互蒙其利。

蔡英文表示，從明年開始，我們將提供50個獎學金名額，鼓勵捷克學生來臺灣交流。希望透過教育交流，促進彼此的了解，開創未來更多的合作。她由衷相信，價值相同的國家要一起打拚，守護我們所擁有的生活方式和民主運作等。也相信只有互助合作，我們才能達成維護並促進民主自由的目標。

(中時 )