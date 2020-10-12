2020年「接棒未來盃」少棒邀請賽經過3天4場地39場激烈賽事，最終由新竹縣六家國小棒球隊於24隊中脫穎而出，勇奪「接棒未來盃」冠軍金盃，新竹縣五峰國小獲得亞軍，新竹市西門國小、新竹縣中山國小並列季軍。

味全龍將曾陶鎔、林驛騰、徐若熙特地出席閉幕頒獎儀式，親自頒發獎盃予獲獎各校，並鼓勵小球員們努力練習並堅持自己喜愛的棒球，賽後更與小球員們約定之後新竹主場見。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心棒球發展，推動味全龍職業棒球隊復出，並選定新竹為未來一軍主球場，旗下基金會又和縣、市政府及體育會棒球委員會合辦「接棒未來盃」少棒邀請賽，希望透過賽事深耕風城基層棒球。

2020「接棒未來盃」少棒邀請賽，共邀請24支新竹縣市少棒隊伍，除了一般學校以外，也有不少社區棒球隊共同參與。一連3天的賽事，最終由新竹縣六家國小以7比2擊敗新竹縣五峰國小獲得冠軍，除了獲得冠軍金盃之外，更獲得由味全龍隊贊助的獎品。

賽後小球員們更是蜂擁而上的與味全龍隊的大哥哥們簽名拍照，能近距離地與職棒球員接觸，讓小朋友們興奮不已，龍將們也趁此機會勉勵小球員，曾陶鎔表示：「很高興看到小朋友們快樂打球，享受棒球的樂趣，希望小朋友們努力練習堅持棒球夢，等新竹球場建好之後，再一起來新竹球場看球！」

透過「接棒未來盃」賽事的舉辦，新竹縣市在國慶假期間充滿了濃濃的棒球味，除了提供小朋友們有個發揮自信的舞台，也讓更多民眾體驗棒球迷人的魅力，更感謝各學校、教練以及家長們對於棒球的支持，接棒未來計畫將持續投入台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓國球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

(中時 )