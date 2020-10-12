大陸國安機關近來實施「迅雷─2020」行動，稱破獲數百起台灣間諜竊密案件，央視11日起推出系列報導，今日播出的主角為捷克查理大學教授鄭宇欽。報導指，鄭宇欽先後被台灣情治單位發展針對大陸進行情報蒐集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係。

央視的「焦點訪談」節目昨日公布因涉及國安事件被捕的台商李孟居的涉案情節，今天播出「台諜」系列第二集，報導指，2019年4月大陸國家安全機關破獲一起台灣間諜案，嫌犯為1977年出生的高雄人鄭宇欽。

報導說，鄭宇欽曾任民進黨前主席卓榮泰助理，主要從事公開情報研究，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長。

報導指，在台灣讀研期間，鄭宇欽曾經專門撰寫了研究大陸國家安全機關組織和架構的論文，也因此引起台灣情治機關的關注。

報導開始，福建漳州國家安全局幹警表示在鄭宇欽跟好友的對話中見著一句話，「有朝一日我要進入台灣國家安全會議，要坐前三排的位置！」

報導指出，2004年他到捷克攻讀學位，鄭宇欽結識了我駐捷克代表處李雲鵬。鄭宇欽對央視表示，「李雲鵬明確告訴我，他在國安局任職」。報導表示，鄭宇欽很興奮，自我推薦給李雲鵬，表示願意利用自己的情報研究能力，為台灣情報部門服務。

報導稱，2008年，鄭宇欽回到台灣，台軍情局的軍情人員與之搭訕接觸，並提醒鄭宇欽，雖然在捷克工作生活，但要多創造機會去大陸，留意所接觸到的專家和學者關於兩岸有什麼觀點？有誰可用？

報導說，為完成任務，鄭宇欽2011到2013年先後四次到大陸參加學術會議。福建漳州市國家安全局幹警稱，鄭宇欽有意識地觀察所接觸的人，替台間諜機構物色可發展的專家學者。

後來，另一台灣軍情人員再向鄭宇欽提出透過歐美關係獲得大陸的情報，鄭宇欽回到捷克後，開設公司名義收錢掩護間諜行動，此外，他依靠查理大學成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長，他供述「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多國際組織的會議，方便蒐集。」

報導指出，而後鄭宇欽被要求多參加歐盟或北約組織的大型會議，透過這些會議瞭解歐美在一些重大事項上如國防、科技、政治等領域對大陸的看法，並要求鄭宇欽要在參會過程中多建立自己的人脈，以便於蒐集套取情報。

報導說，鄭宇欽在和台灣情報機關長期的合作中，手段也越來越深入。2019年1月，他收到美國一個反華基金會研究員撰寫的三篇炒作「中國威脅論」的文章，遂在多個華人群裡轉發這些文章。

報導指，鄭宇欽杜撰很多虛構的故事，例如說在捷克的華人華僑是中國間諜，還稱這三篇文章是從捷克政府單位內部獲取的，這些謠言在當地華人圈引起恐慌。

2019年4月，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕。他供述「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的。」

報導最後指，鄭宇欽案是典型的台灣間諜機關迂迴其他國家對大陸進行情報搜集案件，也是一起台獨勢力在海外意圖挑撥大陸與其他國家外交關係典型案件。

環球網指，大陸國家安全機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究鄭宇欽的刑事責任。目前該案已經進入法院審理程序。

(旺報 )