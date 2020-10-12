8旬「鬼王」司馬中原傳出桃花劫，子女披露他疑似遇上「粉紅收屍隊」，遭刻意接近謀財；而中研院也傳出2名獨居老學者，被人用認乾爹的方式，繼承房產、挪用存款。由於現代人平均年齡攀升，失智症老人尤其容易遭到鎖定。律師林智群建議，若失智情況嚴重，沒有能力處理日常事務，最好向法院聲請監護宣告，免得後面麻煩不斷、律師發大財！

國寶級作家「鬼王」司馬中原已邁入高齡87歲，去年兒女跳出來爆料，稱一名54歲的已婚熟女，刻意接近父親，企圖勸他變賣上億房產；現在又有媒體披露，中研院2名高齡獨居學者，被有心人士親近認乾爹，再辦理收養手續取得財產。

律師林智群在臉書發文指出，如果父母出現嚴重失智情況，沒有能力處理日常事務，為了怕他們的財產被有心人掏空或移轉走（有心人包括子女或陌生人），建議向法院聲請監護宣告，由適合的子女擔任監護人跟保管財產之人。

林智群說，若父母有大筆財產，那就是一個未爆彈，以後發生糾紛的可能性越高，到時候偽造文書罪、確認遺囑無效、分割遺產官司打不完，還是先幫老人家聲請監護宣告比較好，「不然後面真的是麻煩不斷，律師發大財！」。

根據《台灣失智症協會》資訊，然若想聲請監護宣告或輔助宣告，則需進行下列步驟：

1.準備文件：診斷證明書、戶籍謄本、民事聲請狀（可於法院領取、法務部網站下載或聯絡法律扶助基金會），向法院（受監護宣告人居住地之法院）提出聲請，並付裁判費壹仟元。

2.依受理聲請之法院指示前往指定鑑定機構接受鑑定是否達到心神喪失或精神耗弱之程度，鑑定費用自付。（可參考司法院鑑定人(機關)參考名冊）

3.若達到法律所規定宣告監護者，由法院裁定監護宣告。若法院認為未達宣告監護程度時，得為輔助宣告。

4.攜法院之裁定書到戶政事務所辦理監護宣到登記。

5.完成監護宣告登記後，法院將會選出監護人，指定開具財產清冊人，於兩個月內開具財產清冊陳報法院。

(中時新聞網)