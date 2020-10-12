大陸電信設備巨頭華為遭到美國政府追殺，先是華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟在2018年底遭到加拿大警方以伊朗禁令逮捕，美方又遊說盟國禁止華為參與當地5G基建，甚至加緊華為的產品零組件來源，讓華為營運陷入困境。據日媒報導，華為5G基地台有30%來自美國供應零組件，剩下的陸企提供的零組件，也有很大的部分來自台積電。

美國商務部2019年將華為列入實體清單，導致華為被迫暫停與美企業務往來，更在2020年5月遭到美方加緊禁令，任何企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審查通過，華為手機等產品面臨嚴重的缺貨問題。華為早些時間投入大量資金研發5G技術，但在以美國為首的五眼聯盟對華為的5G設備提出國安疑慮，美國政府不斷遊說各國禁止華為參與當地5G建設，甚至是揚言若不切割，將暫停與該國之間的情報分享。

據《日經亞洲評論》報導，在日本科技實驗室Fomalhaut Techno Solutions協助下，拆解華為5G基地台後按成本價值來計算，有約27.2％依然是從美國進口零組件，且主要的半導體零組件是由台積電供應，華為就算想擺脫外國的供應鏈，加上先前拉貨湊著用的庫存晶片，顯然效果有限。

華為5G基地台的零組件成本約為1320美元，陸製的占48.2%，遠高於華為5G手機Mate30的41.8％，但這些大陸半導體廠商所占價值，大多以華為旗下海思半導體的數據機晶片為主，而這些晶片大多委由台積電代工生產，也就是說，就算華為5G基地台大陸供應份額提高，但還是依靠台積電等非大陸本土半導體廠商所生產。Fomalhaut Techno Solutions高層指出，大陸供應零組件的真正比重，恐怕不到1%。

至於美國所供應的零組件，包括萊迪思、賽靈思、德儀、安森美、亞德諾、賽普拉斯以及博通等美國半導體廠商，相較之下華為Mate 30的美國供應比重僅1%。除美國之外，包括南韓的三星電子、日本的東電化、Seiko Epson與Nichicon都是供應廠商。

(中時新聞網)