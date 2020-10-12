行政院長蘇貞昌今（12）日在新北市侯友宜陪同下一同視察國家電影及視聽文化中心，兩人互動熱絡，蘇貞昌受訪前，侯還打趣提醒媒體「不要問太尖銳，讓院長難做人」，蘇貞昌在視察時也承諾，將會全額負擔2期會館54億的費用，並要求相關部門加速核定。

蘇貞昌受訪時表示，雖然當初市長選舉時候有競爭，而且是候友宜贏了，也會尊重新北市民的決定。而侯友宜有他的期待，我也有我的理想，地方、中央一起合作，大家一起努力把事情做好，雖然選舉不同黨派，但都是一起希望地方好的心意。

蘇貞昌接著說，當初當台北縣長時候就有一個規劃，後來有很多的曲折。今天他跟侯友宜站在這裡，就是要一起讓這個地方，不但是在新北有個地標，而且是對於國家的電影文化能夠因為政府重視，保存了從自古以來影片、片庫以及保管，怎麼樣運作迎上數位時代，讓這個地方不但要好，而且還要更好。

蘇貞昌與侯友宜在過去競選新北市長時，雙方就針對板橋車站旁「新北表演中心」預定地有所交鋒，而侯友宜也趁著這次活動向蘇貞昌爭取板橋車站旁的「特專三」核定。蘇貞昌說，當年中央都沒有他的大方，是最了解地方的行政院長，將會找時間去看特專三，更直言：「來看看，我來總是好」。

(中時 )