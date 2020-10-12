在美股上市的大陸遊戲平台虎牙及鬥魚12日晚間宣布正式達成合併協議。虎牙將通過換股合併收購鬥魚的所有流通股，每單位ADS的鬥魚股份將可獲轉換為虎牙0.73單位的ADS。由於騰訊本就是兩家遊戲平台的主要股東，合併完成後，騰訊將為新公司最大股東。合併預計在2021年上半年完成。

香港經濟日報報導，根據雙方協議，鬥魚、虎牙按照市值進行1比1的合併計畫，雙方在合併完成後股東持股比例為1比1。陸媒引述消息人士透露，這次合併計劃是騰訊第三次提出相關建議，甚至已經上升至騰訊總辦層面，各方從6月初就開始談判。

新浪財經報導，騰訊在合併後新企業的投票權將占67.5％。虎牙表示，預計合併2021年上半年完成，鬥魚將會退市。虎牙CEO董榮傑及鬥魚CEO陳少傑將出任聯席CEO。虎牙和鬥魚在一度宣布美股盤前停牌，復牌後虎牙漲逾3％，鬥魚漲逾21％。

(工商 )