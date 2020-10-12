一句「認真的女人最美麗」成為許多女性永恆的座右銘，在玫瑰卡上市25年之際，台新銀行全新推出「玫瑰Giving卡」，傳承玫瑰卡「認真」的精神，以「為愛付出，我願意」為產品訴求，彰顯現今女性將付出視為自我實踐的精神，也呼應疫情下國人齊心創造的互助氛圍。

玫瑰Giving卡權益與卡面充滿令人驚喜的創新，不僅是全臺首張累積消費可享居家清潔服務的信用卡產品，消費回饋機制也是市場首見，持卡人於人事行政局公告之「節假日」消費，日曆「見紅就給」，最高可享3％現金回饋。卡面鑲嵌首次面世的蜂巢式墊片，滴入香水後具擴香功能，讓個人專屬的味道跟著卡片愛香隨，限量首發１萬卡。歡慶玫瑰Giving卡上市，台新銀行特別獻上百貨消費17％高額回饋，預料將成為周年慶期間，話題性最高的消費利器之一。

有別於市面上多數信用卡以消費類別作為加碼回饋基礎，玫瑰Giving卡以消費時間點為依據，只要綁定台新帳戶扣繳台新卡費，於人事行政局公告之節假日消費，皆可享有最高3％現金回饋，包含一般週末、中秋、端午，和春節連假等，可說是日曆上「見紅就給」，希望藉由推出全新的玫瑰Giving卡，陪伴持卡人享受與家人好友相聚的美好時光，無需記憶消費類別。此外，台新銀行規劃了市場首見的「權益試用期」，不論是否綁定台新帳戶扣繳台新卡費，核卡後首兩期帳單上消費，皆可享有節假日與國外消費3％回饋。

除了週末消費享最高3％回饋，平日消費也可累積獨步市場的居家清潔服務。支付金融處副總經理黃天麟表示，依據2019年台新銀行消費者質化調查，居家清潔是有小孩的家長群最期待的信用卡權益。因此，台新銀行與極具企業願景的「呼叫黃背心」服務平台聯手，推出四大熱門居家服務，做為玫瑰Giving卡主打權益。

持卡人平日消費累積達9萬，即可選擇清洗洗衣機、冷氣機、抽油煙機或雙人床墊一次，每年上限2次，合計最高市價可達新臺幣4千元。黃天麟補充說明，「呼叫黃背心」成立初衷，是為了提供顧客安心專業的上門居家服務，同時解決產官學即將面臨缺工的痛點，培養更多技職學子投入，改善產業問題，與玫瑰Giving卡的「付出」精神不謀而合。

適逢各大百貨週年慶陸續開跑，玫瑰Giving卡上市前1萬名進件卡友，於11月底前使用指定行動支付於新光三越、誠品生活、TAIPEI 101、統一時代、微風、漢神等百貨消費，最高一筆滿新臺幣1萬元交易，享17％現金回饋，回饋上限高達新臺幣3,800元，持卡人可趁此機會汰換家電或採購高價用品。

(中時 )