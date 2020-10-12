大陸國務院總理李克強12日主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人視頻座談會時表示，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措。強調要努力實現全年經濟正增長，確保完成2020年主要目標任務。

中國政府網刊登的新聞稿指出，該座談會上，研究分析經濟形勢，並推動做好下一步經濟社會發展工作。包括遼寧省、江蘇省、福建省、江西省、陝西省等省長報告當地經濟情勢，國務院副總理韓正亦出席。

李克強說，大陸經濟在巨大困難挑戰中穩住基本盤、呈現穩定恢復增長態勢，這殊為不易。當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力，必須鞏固經濟穩定恢復增長態勢。在常態化防疫下持續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。

李克強指出，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措。要繼續落實這幾個月的政策，更精準使用財政直達資金，承諾的都要確保兌現到市場主體身上，決不打折扣。各級政府要堅持過緊日子，堅決防止集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利。擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

李克強說，要加快發展新動能。積極調動市場力量，發展新業態新模式，推動線上線下消費加速融合、新型與傳統消費協同共進，以消費潛力釋放更有力拉動經濟增長。此外，在生態環境保護、關鍵技術攻關等方面挖掘更多新的有效投資增長點。李克強還說，要持續推進改革開放，優化營商環境，堅定不移擴大開放，落實穩外貿穩外資政策，拓展進出口空間，努力維護產業鏈供應鏈穩定。

(工商 )