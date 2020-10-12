（新光三越周年慶第二波下周開戰，信義新天地打出最高回饋21％。圖／新光三越提供）

新光三越周年慶第二波將由全球百貨密集度最高的台北信義商圈信義新天地四個館領軍於下周22日開戰；有別以往延後一周登場；新光三越強調，主要是配合包括天母店、台南西門店等一舉全台八店同步開跑，預計二波八店業績目標110億元，其中信義新天地力拚55億、年增2％。

新光三越今年周年慶全台14店開跑時間點略有調整，自10月1日起第一波是由台北南西店、台中中港店等六店打頭陣，其中更歷經中秋、國慶雙連假，截至國慶連假為止，表現亮眼業績仍以國際精名品、化妝品與家用家電為主，其中國際精名品成長二成、化妝品成長近一成、家用則約5％成長；第二波則由台北信義新天地包括A11、A9、A8、A4等領軍天母、桃園大有、台南西門等八店接棒，最後一棒則是台北站前店壓軸，預計全檔挑戰200億目標不變。

為迎周年慶包括A8引進全台獨家Hermes愛馬仕化妝品專櫃快閃，12日低調開幕即吸引排隊人潮，而今年值得關注的是防疫期香氛業績大幅提升，包括Jo Malone自9月起代理轉直營，進軍台灣市場後首度調降價格降幅達18％，加上21％最高回饋，等同六折購買堪稱全球最便宜！此外A11新引進的紐約大夯香氛LE LABO、L：A BRUKET香氛預期亦將掀起新話題，此外酒器銷售異軍突起成長5～7成，亦成周慶搶購標的商品。

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