今年國慶煙火在台南安平漁光島登場，湧入逾50萬人潮，周邊交通被擠得水洩不通。對此，前總統陳水扁表示，沒有他在2000年時的決定，把台灣燈會、國慶煙火、國慶晚會等活動讓各縣市輪流舉辦，「再盼100年也盼不到國慶煙火在台南」。

日前國慶焰火由蔡英文、副總統賴清德及兼任國慶籌委會主任委員的立法院長游錫堃、總統府祕書長李大維、台南市長黃偉哲等人共同啟炮，2萬7354發焰火接連射向夜空，上演長達33分鐘的焰火秀。

對於台南市長黃偉哲說，盼了20年終於盼到國慶煙火到台南，陳水扁今(12日)在臉書上表示，「沒有阿扁2000年的政治決定，再盼100年也盼不到國慶煙火在台南」。

陳水扁指出，過去因為台北是首善之都，什麼好康的都在台北，而為了平衡南北，拉近城鄉差距，他就任總統後，把台灣燈會、國慶焰火、國慶晚會及總統國宴等活動，讓各縣市輪流舉辦。

陳水扁說，在他8年總統任期內，除了2001年因911恐怖攻擊事件影響停辦，共舉辦了7次台灣燈會，都是在台北以外的縣市，他還強調， 2005年在高雄茄萣興達港情人碼頭舉行，距離台南市很近，也是為了城鄉的平衡。

(中時新聞網)