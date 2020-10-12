今天臉書各個社團瘋狂流傳1部街頭格鬥連招Comb絕技「公主抱」影片，讓多數網友直呼太幸福了。(翻攝爆廢公社)

今天臉書各個社團瘋狂流傳1部街頭格鬥連招Comb絕技「公主抱」影片，讓多數網友直呼太幸福了。(臉書社團《重機車友》回報中心提供/林俊翰翻攝)

街頭格鬥連招Comb絕技「公主抱」影片曝光。(臉書社團《重機車友》回報中心提供/林俊翰翻攝)

今天各個臉書社團瘋狂流傳1部街頭格鬥神技「公主抱」影片，從影片中可以觀看到，兩名機車騎士似乎因些微擦撞造成雙方爭吵不休，只見白衣騎士不斷瘋狂遠距離嘴砲紅衣騎士，還隨時準備自己的安全帽武器，不料紅衣騎士身手不凡被白衣騎士嘴怒，立即衝上前施展格鬥神技「公主抱」重摔地上，緊接著連環猛K，所幸紅衣騎士武德尚存，白衣騎士才只有受些皮外傷而已。

臉書今日各個私密社團瘋傳1部街頭格鬥神技「公主抱」影片，從影片當中看以觀看出，兩名機車騎士似乎因些許擦撞發生爭執，只見白衣騎士發揮殺傷力極大的嘴砲攻勢，不斷遠距離施展言語招式，未料白衣騎士不知紅衣騎士身手不凡，也忘記邊詠唱邊閃躲攻擊，紅衣騎士聽的抓狂，在白衣騎士尚未抓穩自己的安全帽武器時，立即衝上前，先給予白衣騎士抱頸頭摔，再來個連環7COMB左右直拳，最後施展獨門絕技「公主抱」摔地，白衣騎士立即生命值只剩下三分之一，能做的只剩下瘋狂防御，所幸紅衣騎士武德精神尚存，自行逐漸收手，才讓路人能有機會勸導救援。

網友紛紛表示，「國家需要你，那個愛嘴的，也可投入廣播大隊」、「這等攻擊技能，應該趕緊投入國軍，報效國家，才不枉高手在民間」、「台灣國軍就是需要你這種人才 快給它張自願留營表」；網友超驚訝，原來公主抱也可以變為1門神技，「原來「公主抱」也是一門大絕啊」；有網友覺得觀看影片超過癮的，「我覺得療癒」、「不知不覺看了好幾次 好療癒」、「我也看了好幾次，覺得他超強」。

網友也覺得可惜，好不容易看到COMB連技，「如果後面那個人不干擾的話，他應該可以連到氣滿再接一次絕招」；也有網友認為，這名白衣騎士在詠唱時忘了走位避開攻擊GG了；網友都認為這是史上最浪漫的畫面了，「等等！我是不是看到浪漫的公主抱？」、「殘暴中帶點浪漫～那個公主抱很有愛」。

(中時新聞網)