今年台灣國際農業機械暨資材展共有800個攤位，其中有1位代耕業者特別訂製粉白色Hello Kitty寶馬牌曳引機送給老婆。（姜霏攝）

台灣國際農業機械暨資材展今年已第15屆，將於10月17至19日在桃園高鐵站前廣場舉行，展場面積達10公頃，展出攤數逾800攤，且高達20多國的進口農業機械用具，桃園市長鄭文燦12日親臨展前記者會現場，邀請各地農友共襄盛舉。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，桃園雖不是最主要農業大縣，卻是重要的農機消費地區，該公會在雲林縣連辦14年的全國農業機械展，今年首度移師桃園市舉行，除了是諸多因素決定出走雲林，另外公會連續兩年於桃園農業博覽會參展，鄭文燦熱情邀約辦展，所以「捨雲取桃」回歸專業展覽的初衷，讓喜歡農業、想從事農業的人，藉由展覽了解更多農機趨勢。

寶馬牌曳引機國外部專員黃維勝提到，今年N174型號的曳引機頗受歡迎，共出售了5、60輛，其中有一位年約40歲的雲林陳姓代耕業者，特別訂製了Hello Kitty款式的曳引機送給老婆，以白色及粉色為主，再加上Hello Kitty的字樣，外型十分亮眼。

黃維勝說，該曳引機要價約480萬，今年因農業局補助大型機具3分之1的費用，因此吸引不少民眾並提升購買意願，現今曳引機內建冷氣、冰箱，讓農友在打水田、旱地時能夠更輕鬆，且現代機具馬力較大，以往打一甲地的時間需要耗時數天，現在一天可以打好幾甲地，相比古老機械式的曳引機效率較高。

(中時 )