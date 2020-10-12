在臉書社團《靠北女友》內，許多男性發文抱怨，遭女友嫌棄低薪而被分手。一名30歲的已婚男網友，發文勸這些低薪男「爭氣點」，說「都30歲了，還賺不到30K不是一個很大的問題嗎？」，還貼出帳戶截圖，顯示存款達1682萬。原PO更驕傲表示「雖然我家境也很優渥，不需要努力靠收租跟股息也能過一輩子，但是我依然好好學習、努力讀書、貢獻社會」，這句話讓網友爆怒：根本炫耀文！

這名「30歲已婚男」在臉書社團《靠北女友》發文表示，「設身處地的想，你自己是女生的話，妳男友都30歲了，還賺不到30K不是一個很大的問題嗎？撇除那些家境優渥，工作當作健身交朋友的例外」。

他更說「雖然我家境也很優渥，不需要努力靠收租跟股息也能過一輩子，但是我依然好好學習、努力讀書、貢獻社會，像我在28歲的時候，年收才120萬，同期行業的朋友都150萬，我選擇跟老闆談價碼，拿到150萬，如果你收入不好，那你需要拿出本事跟產值跟老闆或主管談。」，並大方附上帳戶截圖，餘額顯示1682萬1116元。

這篇發文遭網友嗆爆，有人諷刺回：「像我當年努力打拼存到100萬，加上爸爸贊助我的2000萬，我買了一棟大透天呢」、「這裡不是靠北女友嗎？他是我在靠爸？」、「拿了很多資源再說我都靠自己哇你真的好棒哦」、「建議你直接承認『我就是炫耀』」、「家境貧困到某種程度，可是連讀書的力氣都沒有。你去工地搬一天水泥，然後晚上再來發奮唸書看看」。

(中時新聞網)