隨著美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)與美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)針對新一輪刺激經濟法案協商持續，加上美國智慧機龍頭蘋果的iPhone 12系列發表在即，道瓊期指走弱，那斯達克100指數期貨盤前大漲超過200點。道瓊指數周一(12日)開盤上漲106.62點、以28,693.52點開出，那斯達克指數大漲149.57點或1.29%。

截至台北時間12日晚間9點35分，道瓊指數上漲83.73點或0.29%、暫報28,670.63點；標普500指數上漲24.02點或0.69%、暫報3,501.15點；代表科技股的那斯達克指數在蘋果領漲下，上漲160.69點或1.39%、暫報11,740.63點。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書與Google開盤均上漲超過1%，蘋果股價更是大漲3%，台積電ADR股價上漲0.16%。

外媒消息指出，歐盟對科技巨頭壟斷市場相當不滿，擬提出一份管制名單，大約會有20多家企業在名單上，預計美國科技巨頭也會遭列入，讓歐盟面對這些跨國大型科技公司更有權力去制衡。

川普政府1.8 兆美元的紓困法案，包括每周400 美元失業保險，以及給付美國成年人每周1200 美元支票、美國孩童每周 1000 美元支票。不過，佩洛西指出這份新紓困案不夠充足，造成協商談判繼續陷入拉扯，但市場仍期待雙方的協商最終將出爐，加上美國國會兩黨所提出的法案預算規模愈發接近，代表這項法案是在雖在堅困當中仍有進展，歐股除英國股市之外全面上漲。

(中時新聞網)