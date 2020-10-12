燦坤（2430）9月合併營收大降至14.50億元，年減11.2％，月減20.75％，營運從今年7月高峰20.97億元下滑；累計前三季合併營收為145.48億元，年減0.69％，營運衰退。燦坤的營運表現與全國電差距拉大，全國電今年前三季合併營收153.77億元，年增11.1％。

燦坤今年上半年EPS為0.75元，較去年同期EPS為0.97元呈現衰退。

燦坤今年6月19日除息，以12日股價計算，燦坤仍處於貼息，投資人有苦難言。

(工商 )