營運低迷 燦坤9月營收雙減 21:442020/10/12 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 營運低迷，燦坤9月營收雙減。圖／燦坤提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燦坤（2430）9月合併營收大降至14.50億元，年減11.2％，月減20.75％，營運從今年7月高峰20.97億元下滑；累計前三季合併營收為145.48億元，年減0.69％，營運衰退。燦坤的營運表現與全國電差距拉大，全國電今年前三季合併營收153.77億元，年增11.1％。 燦坤今年上半年EPS為0.75元，較去年同期EPS為0.97元呈現衰退。 燦坤今年6月19日除息，以12日股價計算，燦坤仍處於貼息，投資人有苦難言。 (工商 ) #燦坤 #全國電 #合併營收 #月營收 #雙減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 客製行程與企業旅遊推升營收 山富9月營收3,512萬元 09:102020/10/12 財經 擺脫疫情訂單回溫 崇越電9月營收創今年新高 15:062020/10/12 財經 momo富邦媒9月營收49.6億元 年增22.3％ 營運續攀歷史同期高峰 16:332020/10/12 財經 《鋼鐵股》沛波9月營收創同期新高 Q4營運展望樂觀 07:442020/10/12 財經 《生醫股》佐登9月營收創今年新高 Q4仍樂觀 07:442020/10/12 財經 燦坤員工年薪39.5萬元 遠低全國電 22:332020/10/12 財經 中華電信9月營收188.7億元 每股盈餘0.37元 18:502020/10/12 財經 《電子通路》利機9月營收寫40月新高 Q3連7紅 16:132020/10/12 財經 《電腦設備》事欣科9月營收續回升 拚Q3轉盈、H2逐季揚 10:332020/10/12 財經 《生醫股》社區型門市貢獻豐 杏一9月營收雙俏 11:582020/10/12 財經 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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