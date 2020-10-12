解放軍軍機近期幾乎每天都派軍機擾台，連兩岸國慶期間也不例外，讓不少人對台海情勢相當擔憂。前海協會副會長王在希直言，台灣自2016年來已發生三大變化，使和平統一的機會逐漸消失，若兩岸要統一，除了和統、武統，兩岸還有第三條路可走，那就是「北平模式」。

陸媒《觀察者網》12日報導，近日專訪前國台辦副主任王在希，他表示，解放軍軍機近期頻頻飛進台灣周邊，這在過去確實是沒有發生過的，就是為向民進黨政府傳遞了一個明確的訊號，就是要「台獨」勢力不要錯估形勢，誤以為台海發生戰爭，美國會支持保護台灣。

王在希指出，他在2016年就曾提出兩岸和平統一可能性越來越小，兩岸發生根本性變化，而台灣過去因為國民黨兩蔣領導主政，當時國共對和平統一有現實上的可行性，但現在已不太可能，他並提出3個原因。

第一，「台獨」勢力已經在台灣坐大，民進黨在台灣全面執政，反「台獨」的國民黨失去制衡能力。

第二，台灣已經是多黨體制，現階段任何政黨都不能代表台灣人民與大陸談統一問題。

第三，民進黨和台灣現在的領導人，連「兩岸一中」都不承認。

王在希並指出，陸方對台因為顧及台灣民眾感受，有些話不好說太硬、太重，他認為兩岸若要談統一，除了文、武統外，還有第三條路「北平模式」可走。

「北平模式」係指，1949年國共內戰時期，解放軍兵臨北平(現北京)城下圍而不攻，對國民黨軍守將傅作義逼和談，後傅作義決定與解放軍將領林彪簽定《關於和平解決北平問題的協議》，開城投降，解放軍進入北平城。25萬投降國軍改編成解放軍。我國民政府稱其「北平淪陷」。

但王在希觀點也曾引起陸媒《環球時報》在2017年發文批評，北平模式解決台灣問題，只是一相情願，因為北平模式前提是兵臨城下，若沒有實力，或有實力不敢用，北平模式只能淪為笑柄。

(中時新聞網)