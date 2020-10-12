行政院長蘇貞昌今（12）日視察「國家電影及視聽文化中心新莊一期場館」，宣布未來二期計畫經費將由中央全額負擔，一期場館預計在明（110）年2月完工，期盼中央與地方合作，加速完成國家影視聽中心，讓世界看到台灣的文化水準及對文化的重視。

蘇貞昌表示，每一部電影都是一個創作、都在講述故事、都代表一個時代，我們都是看電影長大。一直到今天，他最大的休閒及學習是看電影，而他的女婿也是導演。

蘇貞昌指出，他稍早視察國家電影及視聽文化中心樹林片庫，看到國家的片庫不僅是租來的，且在工業區裡分成15個地方，工作人員甚至要在充滿撲鼻酸味的環境，一寸一格地修復影片，雖頗為汗顏，但來到國家影視聽中心新莊一期場館後，也很高興經過新北市政府與中央的努力，國家電影及視聽文化中心新莊一期場館將在明（110）年2月完成。

蘇貞昌強調，國家影視聽中心二期計畫部分，包含專業典藏片庫、影視聽文化資產典藏修復及數位化等極為重要，要與時間賽跑，且須將該計畫善加完成。並宣布二期經費未來將由中央負擔，請文化部長李永得大力進行，國家影視聽中心董事長藍祖蔚、執行長王君琦更要加油，希望相關計畫在審查時，儘快加速腳步。

此外，蘇揆說，國家影視聽中心二期計畫不僅要依此原則來核定，應要加強的，也要整體規劃與加強，希望能夠讓電影文化中心、片庫及未來數位化，讓國人同胞、電影人、文化人及孩子，都能在這裡看到過去、把握現在，更憧憬未來。

蘇揆也請新北市長侯友宜協助相關行政工作，如執照或土地相關事宜，希望讓國家影視聽中心二期計畫儘速啟動。此外，蘇院長表示，樹林片庫相關作業計畫，包括改善典藏環境、空調調控及搬遷等，也應儘快進行。

(工商 )