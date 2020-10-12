香脆多汁的鹹酥雞是受歡迎的國民美食，全台攤商業者不及備載。近日有一位女大生到台南某夜市購買一包100元的鹹酥雞，直呼「好難吃！」不過卻她直言，下次一定會再去購買，透露背後藏感人真相，溫暖的文字也讓網友大讚善良，紛紛求女大生提供夜市地點。

一位在臺南就學的女大生在Dcard論壇上以「這家鹹酥雞很難吃，但我想再買一點」表示，學校附近有一個小夜市，裡面到路很窄很擁擠，各個攤位前都有顧客等待取餐，唯獨一間飄著香氣的鹹酥雞攤空無一人。攤位老闆是位年約50歲的阿伯，身材瘦弱又帶有一點駝背，女大生見老板直盯著她，決定買一包吃吃看。

於是，女大生向老闆點了一份鹹酥雞，不過老闆卻無聲地拿出標價「50元、100元」的招牌詢問，原PO示意要點大份後，老闆再指著「胡椒、甘梅」供她挑選。整個過程，老闆都不發一語，動作也帶著一絲彆扭，卻看得出很努力想加快速度，讓客人取餐。

女大生表示，當她拿出一千元要給老闆找時，只見老闆望向隔壁攤老闆娘，對方則是先拍拍他的肩，然後拿著原PO給的千元鈔，再指向放零錢的盒子示意。女大生頓時理解，原來這位鹹酥雞老闆是位瘖啞人士，難怪總是直盯著客人不說話，加上他又帶有輕微型行動不便，或許正因如此，讓許多人不敢光顧。

在接過老闆炸好的一大包鹹酥雞後，女大生到旁邊咬下去第一個想法只覺得「好難吃」，表示「雞肉又乾又柴，還有點硬，胡椒一整坨集中在最上層。」但她越吃卻越覺得感動。女大生指出，一大包100元的鹹酥雞，還送一份薯條，老闆看起來又很努力想服務好客人，雖然這味道是她吃完不想再次回購的鹹酥雞，但表示下次到夜市時，絕對會再找老闆買一包。

貼文一出，網友紛紛稱讚原PO的善良熱心，表示「好溫暖的文字」、「能說一下在哪嗎，讓有心人士去支持他一下」。女大生隨後也透露，該夜市位在台南的六甲夜市。網友們更呼籲，希望有相關技術的人能幫助老伯伯改善一下烹調方式跟製作，讓這味鹹酥雞阿伯有穩定的客源，能自食其力！

(中時新聞網)